Mascarillas que llegaron a Alemania desde China “son una basura”, revela fuente al diario Der Spiegel

Una fuente reveló al diario alemán ‘Der Spiegel‘ que las 100 millones de mascarillas que llegaron a Alemania desde China “son una basura“.

Andreas Scheuer, ministro de Transporte alemán, elogió la efectividad con la que los insumos habían llegado a Alemania transportadas en vuelos de la línea Lufthansa.

No obstante, de acuerdo con la fuente, las mascarillas llegaron defectuosas; de acuerdo con reportes, lo mismo ocurrió en Canadá, donde el Departamento de Salud reveló que los cubrebocas KN95 adquiridos a China no alcanzaban los estándares, por lo que no se distribuyeron entre personal de salud.

Se descubrió que esa importante cantidad de mascarillas pedidas a China están por debajo de los estándares de protección necesarios para combatir el COVID-19·, afirmó la dependencia canadiense a medios locales.

Esto ocurre cuando reportes señalan que el gobierno de China intentó influir en el gobierno de Alemania para que valorase positivamente el manejo de la pandemia del coronavirus, según una respuesta del Ejecutivo de Angela Merkel a una pregunta parlamentaria.

El gabinete tuvo conocimiento de “contactos de diplomáticos chinos con funcionarios alemanes con el propósito de lograr valoraciones positivas del manejo de la pandemia por parte de la República Popular China”, precisa la respuesta, cuya autenticidad ha confirmado hoy el Ministerio alemán de Interior, después de que el dominical “Welt am Sonntag” informase al respecto.

En contestación a una pregunta de la diputada verde Margarete Bause, se detalla que funcionarios del Ministerio del Interior fueron contactados por diplomáticos chinos con ese propósito, de lo cual se alertó al departamento de Exteriores.

El Ejecutivo alemán, de acuerdo con la respuesta, no accedió a los deseos chinos.

Desde el punto de vista del Gobierno federal, la transparencia tiene un papel clave en la lucha contra la pandemia y eso lo dejamos claro ante la República Popular”, agrega.

Sin embargo, en la misma respuesta el gabinete destaca los esfuerzos chinos en la lucha contra el coronavirus y señala que, dentro de una relación estratégica, hay contactos permanentes con Pekín con respecto a varios asuntos, entre ellos la pandemia.

Bause, en declaraciones a “Welt am Sonntag”, criticó la actitud del Ejecutivo alemán ante China y dijo que la respuesta del Ministerio de Interior mostraba una vez más el temor de Berlín a pronunciarse críticamente hacia Pekin.

La diplomacia europea señala a China entre los países que promueven la desinformación y las teorías conspiratorias con respecto al coronavirus”, recordó Bause. “El Gobierno ni siquiera está dispuesto a pronunciarse claramente contra intentos de Pekín de ejercer influencia”, agregó la diputada.

Con información de Der Spiegel y EFE