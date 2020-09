Más mujeres migrantes denuncian posibles histerectomías sin su consentimiento bajo custodia de ICE

Tras la denuncia de "procedimientos invasivos y forzosos" contra mujeres migrantes detenidas en Georgia, se han hallado a cinco nuevas probables víctimas

Luego de que una enfermera denunciara la práctica de histerectomías sin consentimiento a mujeres migrantes bajo custodia de ICE en Georgia, Estados Unidos, se han dado a conocer más presuntas víctimas.

Dawn Wooten, quien trabajó en el Centro de Detención del condado de Irwin, en Ocilla, Georgia, denunció “procedimientos invasivos y forzados por un ginecólogo” a entre 17 y 18 mujeres, que incluían la extirpación de su útero.

Días después de que se revelaran las presuntas cirugías, Mileidy Cardentey Fernández denunció que pudo ser víctima de histerectomía.

Aún desde el Centro de Detención de Irwin y en presencia de su abogado, contó a The Associated Press que le dijeron que sería operada para tratar sus quistes ováricos, pero que a un mes del procedimiento no está segura de qué es lo que verdaderamente le hicieron.

La mujer de 39 años de edad y originaria de Cuba solicitó sus registros médicos, los cuales consistieron en más de 100 páginas con diagnóstico de quistes, pero nada sobre la cirugía a la que fue sometida.

Lo único que me dijeron fue: Te vas a dormir y cuando te despiertes, habremos terminado”, señaló.

El médico que la intervino fue el ginecólogo Mahendra Amin, quien fue vinculado en la denuncia de la enfermera Wooten con la práctica de histerectomías no deseadas y otros procedimientos.

AP revisó los registros médicos de cuatro mujeres y entrevistas con abogados en las que denunciaban a Amin por la realización de procedimientos sin consentimiento o sin la total comprensión por parte de las migrantes detenidas.

De acuerdo con el abogado Andrew Free, el ginecólogo Amin ha practicado al menos ocho procedimientos, incluyendo una histerectomía.

Pese a esto, no se halló evidencia de la extirpación ‘masiva’ de úteros denunciada por Wooten, quien aseguró que muchas víctimas fueron llevadas con un ginecólogo anónimo.

Tras las denuncias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) anunció una investigación independiente aunque Ada Rivera, directora médica del Cuerpo de Servicios de Salud, dijo que “disputa con vehemencia la implicación de que los detenidos sean utilizados para procedimientos médicos experimentales”.

Rivera indicó que desde 2018, “solo dos personas en el Centro de Detención del condado de Irwin fueron remitidas a profesionales médicos certificados y acreditados en instalaciones de atención médica ginecológica y obstétrica para realizar histerectomías, en conformidad con los estándares de la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional (NCCHC)”.

Según sus evaluaciones, estos especialistas recomendaron histerectomías. Estas recomendaciones fueron revisadas por la autoridad clínica del centro y aprobadas”, agregó.

Con información de AP y EFE