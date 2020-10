López Obrador ve “extraño” formación de nueva caravana migrante; “tiene que ver con elección en EE.UU.”, apunta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el hecho de se hayan reanudado las caravanas migrantes tiene que ver con la elección presidencial que se vive en estos momentos en Estados Unidos.

Ayer, una nueva caravana migrante inició su camino hacia Estados Unidos procedente de San Pedro Sula, Honduras, considerada la primera que se forma tras declararse la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Nos parece muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos. Es mucha causalidad, y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo que ya entró a Guatemala. Sí es muy extraño”, señaló.

Es un asunto que creo tiene que ver con la elección en EE.UU., no tengo todos los elementos pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién o se trate de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo.

Falta un mes para la elección en EE.UU. y no ha estado en el debate ni el tema migratorio y menos México, hemos hecho todo un esfuerzo para que no se involucrara a nuestro país en la campañas de Estados Unidos y hay notorias diferencias con relación a la anterior elección, sin embargo, no dejan de tratar de sembrar el tema en el debate”, argumentó.