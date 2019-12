Las mejores fotos del NYT: julio

Para el mes de julio, los editores de foto de The New York Times seleccionaron estas imágenes

Por: Laura Garza

Esta imagen pudiera ser de cualquier lugar lejano de la ciudad, de cualquiera. Laetitia Vancon, fotógrafa del diario, bien pudo haber estado espiando esta casa particular llena de patos y fotografiar al hombre allí sentado mientras fumaba un cigarrillo, pero no, no fue así.

Él se llama Gisa Muntean y es el único sobreviviente de un pueblo llamado Dobrusa en Moldova, Romania. Está rodeado de animales, patos,, gansos, gallinas y muchas abejas.

Allí vive solo, sin ningún tipo de convivencia con otro ser humano, con más hombres o mujeres, la periodista lo describe como una personaje de carácter simpático y muy platicador.

Un retrato de quien vive solo o mejor dicho, bien acompañado.

Este año la selección de futbol femenil hizo mucho ruido en el Mundial de Francia. Todos conocimos el poderío del equipo de mujeres, comandado por la delantera Megan Rapinoe, y Alex Morgan.

Las campeonas del mundo de futbol, fueron fotografiadas por Richard Heathcote de Getty Images, y aquí es cuando mucha gente se volcó sobre ellas y las dejó de seguir en redes sociales y sus pasos por todas partes.

Allí Rapinoe festeja, con los brazos en alto, las pierna juntas y la barbilla levantada, diciendo “aquí estamos, somos mujeres y hacemos un gran futbol. Somos las mejores”.

El futbol, por suerte, cada vez deja de ser solo de hombres.

El cambio climático está llevando a la gente a vivir temperaturas muy calientes o muy heladas, y este año le tocó a Francia soportar calores de más de 40 grados, cosa que años atrás no sucedía.

Andrea Mantovani del diario, captura esta escena espontánea donde los parisinos se atreven a refrescarse en las fuentes del Trocadero frente a la Torre Eiffel. Porque a veces hay que romper el protocolo social y solo refrescarse.

Los manifestantes antigobierno se enfrentaron con la policía antes de la ceremonia para conmemorar el aniversario del regreso de Hong Kong a China desde Gran Bretaña.

Una imagen que pareciera ser constante en el mundo, donde los jóvenes deciden salir a enfrentar a la policía para defender sus ideales.

Aquí vemos a uno de ellos con su máscara anti gases, tratando de proteger a los demás que lo acompañan de los macanazos y gases lacrimógenos.

La imagen de Lam Yik Fei fueron de las primeras escenas fotografiadas de las constantes marchas que hasta la fecha han continuado en Hong Kong.

Un grupo de mujeres se pararon frente a la corte en Manhattan para protestar contra los abusos no resueltos de Jeffrey Epstein , quien se suicidaría en su celda un mes después.

Chang W. Lee captó este retrato en Brooklyn a Kenny Thivener, un visitante de Ohio quien decidió asolearse en Coney Island previo al festejo del 4 de julio.

De esas fotos que parecieran surreales, porque son perfectas. Es la humanidad capturada a distancia sin poses, ni maquillaje.

El rojo vivo de quien ama el sol, con y a pesar de sus contras.