Lanzan verduras desde helicópteros para alimentar a animales en Australia

En Australia, el gobierno de Nueva Gales del Sur aprobó el lanzamiento de verduras para dar alimentos a los animales salvajes que sobreviven a los incendios forestales que afectan al país.

A través de un mensaje en Twitter, el ministro de Energía y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, informó que miles de kilogramos de verduras, sobre todo de zanahorias y papas dulces, fueron cargados en helicópteros para después repartirlos en las zonas afectadas.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020