La campaña de Trump cree que el recuento “legal” les otorgará la victoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que es “muy extraño” que durante la parte final del recuento esta madrugada haya perdido ventaja en estados clave, mientras que su jefe de campaña aseguró esta mañana que “cuando todos los votos legales sean contabilizados el presidente ganará” unas elecciones que están aún en el aire.

Trump reiteró sus dudas sobre la legalidad del recuento en un tuit: “La pasada noche estaba liderando, a menudo con fuerza en muchos estados clave, en casi todas las instancias (en estados) controlados y regidos por demócratas. De repente, uno por uno comenzaron a desaparecer mágicamente mientras papeletas sorpresa eran contadas. MUY EXTRAÑO y los ‘pollsters’ (expertos políticos) lo tenían completa e históricamente mal”.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

