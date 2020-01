Joven recibe comida gratis por un año tras ayudar a frustrar secuestro

La cadena de restaurantes Biscuitville reconoció a un estudiante de posgrado de la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte, quien ayudó a frustrar el secuestro de una menor en una sucursal de Greensboro en diciembre pasado.

Cody Byrd, de 24 años, recibió un “Premio al Buen Ciudadano” por sus acciones para ayudar a la hija de Heather Owen. La ceremonia se llevó a cabo en la sucursal donde se intentó perpetrar el secuestro.

El joven podrá comer gratis en Biscuitville durante un año, y compartió primera comida gratis con su madre, Charlotte Byrd.

Biscuitville is grateful that there are good Samaritans right here in our community! We can think of no better example than Cody Byrd’s recent act of bravery and heroism at our West Market Street restaurant. We are sincerely grateful for you, Cody. pic.twitter.com/n4Zg2yskEm

— Biscuitville (@Biscuitville) January 28, 2020