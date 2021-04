Joe y Jill Biden llaman a estadounidenses a vacunarse contra COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill, invitaron a los estadounidenses a vacunarse, en un mensaje que difundieron con motivo del domingo de Pascua.

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt

— President Biden (@POTUS) April 4, 2021