Invita Biden a votar por “un nuevo día para Estados Unidos”; pide dejar el pasado y mirar al futuro

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó por redes sociales un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses para que voten por él y voten por un nuevo día en Estados Unidos.

Today, vote for a new day in America. pic.twitter.com/WzarlQ8JDI

¿Hemos pasado un punto de no retorno? ¿Ha dado el corazón de esta nación un giro a las dificultades? No lo creo. Necesitamos revivir el espíritu de hacer mejor el trabajo con los otros y empezar cómo tratar al otro, cómo hablarle al otro, cómo respetar al otro”, expresó en un emotivo video.

Reiteró que trabajará con demócratas y republicanos apelando a lo mejor que tienen.

“Trabajaré con demócratas y republicanos. Trabajaré tan duro por aquellos que no me apoyan como de aquellos que lo hacen. Seré un presidente que apelará por lo mejor de nosotros, no lo peor, para traer la sanación, la esperanza. Seré un presidente que empuje hacia el futuro. No alguien que se aferra al pasado. Estoy listo para luchar por ti y por nuestra nación cada día sin excepción, sin reservas”, manifestó.