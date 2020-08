Incendio consume mercado de Ajman, en Emiratos Árabes

Un intenso incendio consume un mercado de Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos, según dieron a conocer medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas provocaron grandes columnas de humo que se pueden ver desde varias zonas de la ciudad.

August 5—Najaf, S #Iraq

Large number of warehouses on fire.

Just one day after the #Beirut explosion. pic.twitter.com/cECpiuSBV5

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) August 5, 2020