Imputan a mujer que denunció falsamente a un hombre afroamericano en Nueva York

La Fiscalía de Manhattan anunció este lunes que imputará por falsedad a una mujer blanca que llamó a la policía asegurando que un hombre afroamericano la estaba amenazando en Central Park cuando este solo le había reclamado que le pusiera la correa a su perro, según un vídeo del incidente que se volvió viral y causó indignación por su componente racista.

El fiscal Cyrus Vance dijo en un comunicado que comenzó un proceso por “denuncia falsa de un incidente en tercer grado” contra la mujer, Amy Cooper, quien fue convocada ante un tribunal para octubre para recibir la instrucción formal de los cargos, y además declaró que su oficina busca depurar responsabilidades en este tipo de conductas racistas.

#AMJoy #reiders Amy Cooper definitely acted like a karen in the central park bird watching incident. 👇👇👇 pic.twitter.com/4F5bKvwsPk

— UCANTKEEPABLKMANDOWN (@UCANTKEEPABLKM1) July 5, 2020