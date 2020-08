Huracán Isaías toca tierra en costa de Carolina del Norte

El huracán Isaías tocó tierra este lunes por la noche en la costa de Carolina de Norte (Estados Unidos) con vientos máximos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El huracán, de categoría 1 -la mínima-, tocó tierra alrededor de las 23:10 h local cerca de Ocean Isle Beach, un pequeño pueblo próximo a la frontera con Carolina del Sur.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, hizo un llamado a la población a mantenerse unidos como lo han hecho durante la pandemia de COVID-19 y a aprovechar esa “fuerza y resistencia” durante la llegada de Isaías.

North Carolinians have had to dig deep in recent months to tap into our strength and resilience during the pandemic. That hasn’t been easy. But with this storm on the way, we have to dig a little deeper. Let’s keep each other safe from the wind & water as well as from the virus.

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) August 3, 2020