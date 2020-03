Hay países que no se toman en serio el problema del COVID-19, advierte OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de que algunos países no están tomándose en serio la amenaza del COVID-19 y pidió una total implicación de sus gobiernos en la lucha contra la epidemia, en lugar de dejar esta tarea únicamente a sus redes sanitarias.

“Nos preocupa que algunos países no estén tomándose el problema suficientemente en serio o que hayan decidido que no pueden hacer nada”, alertó en la rueda de prensa diaria el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esos países, de los que declinó dar ejemplos concretos, “no están mostrando el nivel de compromiso político que merece la actual amenaza que enfrentamos”, aseguró Tedros, advirtiendo de que la epidemia de coronavirus “no es un simulacro”.

“No es el momento de abandonar o de poner excusas”, añadió, insistiendo en que no solo los ministerios de salud deben poner todos los esfuerzos en la contención del coronavirus, sino que ha de ser un esfuerzo coordinado de toda la red estatal, unida al sector privado.

“Seguridad, diplomacia, finanzas, comercio, transporte, información… todo el gobierno debe estar involucrado“, recalcó el médico etíope.

“This is not a drill.

This is not the time to give up.

This is not a time for excuses.

This is a time for pulling out all the stops.

Countries have been planning for scenarios like this for decades. Now is the time to act on those plans”-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2020