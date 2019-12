Greta Thunberg asegura que no perdería su tiempo hablando con Donald Trump

Greta Thunberg aseguró que no habría perdido su tiempo hablando con el presidente Donald Trump acerca del cambio climático

La joven activista y ambientalista, Greta Thunberg aseguró que no habría perdido su tiempo hablando con el presidente Donald Trump.

Esto en una entrevista para la radio de la BBC donde la activista sueca acudió como editora invitada este lunes.

A Thunberg, de 16 años se le preguntó qué le habría dicho a Trump quien retiró a Estados Unidos, uno de los principales emisores de carbono del mundo, del acuerdo climático de París, y que ha tomado medidas radicales para deshacer los estándares de contaminación en esa nación.

Ella respondió: “Honestamente, no creo que hubiera dicho nada. Porque obviamente no está escuchando a científicos y expertos, entonces, ¿por qué me escucharía a mí?”.

Y agregó: “Así que probablemente no habría dicho nada, no habría perdido el tiempo“.

Los comentarios de Thunberg llegaron varias semanas después de que Trump la atacó por ser nombrada la persona del año de la revista ‘Time’ a través de Twitter y que ella respondiera cambiando su descripción de dicha red social.

Con información de The Guardian