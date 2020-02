Fiscal de EE.UU. se rebela contra Trump; afirma que no se dejará “intimidar”

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, hasta ahora un fiel aliado de Donald Trump, aseguró este jueves que las críticas del mandatario le están haciendo “imposible” hacer su trabajo y avisó de que no va a dejarse “intimidar o influir por nadie”.

Barr hizo esas declaraciones en una entrevista con la cadena ABC después de que Trump haya criticado la petición de condena para Roger Stone, un estrecho excolaborador del presidente que ha sido declarado culpable de siete cargos por su implicación en la llamada trama rusa.

“No voy a dejarme intimidar o influir por nadie, ya sea el Congreso, el equipo editorial de un diario o el presidente”, afirmó Barr.

“(Las críticas de Trump) me hacen imposible hacer mi trabajo y quiero asegurarle que los tribunales y los fiscales de mi departamento estamos haciendo nuestro trabajo con integridad”, remarcó.

Trump ha lanzado varios ataques en Twitter contra el Departamento de Justicia, que dirige Barr, por el caso Stone, lo que provocó el martes la renuncia de los cuatro fiscales encargados de ese procedimiento.

En concreto, horas antes de la salida de esos fiscales, Trump calificó de “horrible y muy injusto” el plan del Departamento de Justicia para pedir entre siete y nueve años de cárcel para Stone.

“Los crímenes reales se cometieron en el otro lado, y a ellos no les pasa nada. ¡No podemos permitir este error en la justicia!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter sin explicar a qué delitos se refería.

En reacción a esos tuits, unas horas después, el Departamento de Justicia actualizó su recomendación de sentencia para Stone, y aunque no precisó una cifra exacta de meses o años de cárcel, sí afirmó que la pena solicitada anteriormente “podría considerarse excesiva y no ajustada a las circunstancias“.

Estas presiones de Trump al Departamento de Justicia, que en teoría es independiente, ha provocado las críticas de la presidenta de la cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

“Esto supone un abuso de poder en el que el presidente está tratando otra vez manipular la aplicación de la legislación federal para su beneficio político. El presidente es lo que es: cree que está por encima de la ley y no tiene respeto por las reglas”, dijo este jueves Pelosi en su rueda de prensa semanal.

La demócrata lamentó, además, que los republicanos no “alcen la voz” contra la “aberración” que representa esta supuesta interferencia por parte del presidente en decisiones judiciales.

Se espera que un juez del Distrito de Columbia dicte sentencia contra Stone la semana próxima.

