Eta azota la zona del Caribe de Nicaragua; provoca los primeros daños materiales

El huracán Eta, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y considerado como “extremadamente peligroso“, tocó tierra este martes en la costa noreste de Nicaragua, en el Caribe, una de las zonas más vulnerables y empobrecidas de este país centroamericano, y habitada principalmente por afrodescendientes e indígenas miskitos.

Eta tocó tierra cerca de Puerto Cabezas y luego de estar a punto de escalar a la categoría 5 durante la pasada noche, con vientos en el límite de los 250 km/h, bajó un poco su intensidad para tocar tierra en Nicaragua.

En el boletín de las 21:00 h GMT, el ojo de este sistema, considerado “extremadamente peligroso“, se localizó a 25 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Puerto Cabeza, también conocida como Bilwi.

4 pm EST: Extremely dangerous Hurricane #Eta is making landfall just south of Puerto Cabezas, Nicaragua, with estimated maximum winds of 140 mph. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/MZfFsA6iGo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 3, 2020