“Estoy mejor”, asegura Donald Trump desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya se encuentra en la Casa Blanca tras una breve estadía en el hospital Walter Reed, donde recibió tratamiento por COVID-19, ofreció un mensaje por redes sociales: “Sé que hay un riesgo, pero estoy mejor”.

El mandatario estadounidense indicó que le dieron un trato muy especial los doctores y las enfermeras del hospital militar.

“He aprendido mucho sobre el coronavirus y una cosa si les digo no teman ni se dejen dominar en sus vidas por la enfermedad. Vamos a derrotarla con los equipos médicos, los mejores medicamentos y todos los estudios recientes. Me siento muy bien. En dos días me siento muy bien me siento mejor que en 20 años”.