Estados Unidos manda barcos militares cerca de Venezuela en operativo antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles “duplicar” el número de barcos militares y soldados en las costas de Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del océano Pacífico y el mar del Caribe, lo que incluye Venezuela y México.

Trump detalló que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportaran efectivos castrenses e información de inteligencia.

El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el que la Justicia de EE.UU. presentó cargos la semana pasada por narcotráfico y por el que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, indicó en la rueda de prensa que “el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor”.

#COVID19 will not stop the @DeptofDefense from protecting the American people from illegal drugs. At the direction of the @POTUS, additional U.S. ships, aircraft, and security forces are underway to disrupt narcotics trafficking. pic.twitter.com/BFTbxqcFGn

— @EsperDoD (@EsperDoD) April 1, 2020