Estados Unidos impone alto total a la migración irregular por COVID-19

Por orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se impuso un alto total a la migración irregular en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseveró que cualquier migrante indocumentado que pida asilo o entre de manera irregular a EE.UU. será regresado inmediatamente a su país, ante la crisis por el COVID-19.

No desperdicien su tiempo, y no arriesguen su salud. Regresen a su tierra y hagan su vida allá”, zanjó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México por medio de un mensaje.

Señaló que por el brote de coronavirus en el país, se impuso un alto total a la migración irregular, por orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aquí el texto íntegro compartido por el agregado del DHS:

Soy Edgar Ramírez, el Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México. El brote del coronavirus ha creado una emergencia global de salud, por lo cual los Estados Unidos han implementado nuevas medidas para mantener a nuestros países a salvo del virus.

Para evitar la propagación del virus entre migrantes indocumentados que entran a los Estados Unidos ilegalmente o para solicitar asilo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha emitido una orden directa: cualquier migrante que intente entrar por la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular, ya sea en los puertos de entrada o en las áreas intermedias, será regresado a México, o a sus respectivo país de origen, de manera inmediata.

La orden del Centro de Control significa que no se están aceptando peticiones de asilo. Significa que no los detendrán y dejarán en libertad dentro de los Estados Unidos. Si intentan entrar a los Estados Unidos ilegalmente o para solicitar asilo, los regresarán a México o a su país de origen. Esto representa un alto total a la inmigración ilegal. No desperdicien su tiempo, y no arriesguen su salud. Regresen a su tierra y hagan su vida allá.

Con información de López-Dóriga Digital