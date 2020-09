Es una oportunidad para construir desde dentro: Eduardo Verástegui sobre nombramiento en la Casa Blanca

Eduardo Verástegui aseguró que su nombramiento como parte de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana, es una oportunidad para, desde adentro, plantear iniciativas que eleven a los hispanos en Estados Unidos.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, recordó que lleva 16 años trabajando a favor de la comunidad latina en Estados Unidos, tras una promesa que hizo a sus padres de trabajar solo en proyectos que reconocieran el valor de los hispanos.

“Que 16 años después el presidente Trump me invite a participar en esta nueva iniciativa para la elevar la prosperidad hispana puede hacer una diferencia muy grande”, señaló.

Para Verástegui, con esta nueva iniciativa no solo gana Estados Unidos, sino también México porque gran parte de los hispanos que viven en ese país son mexicanos.

Señaló que las propuestas que presentará ya están en las mentes de los hispanos y que él las recolectará para ponerlas en la mesa frente al Gobierno de Estados Unidos.

Sobre su postura acerca de la Administración del presidente Trump, indicó que su nombramiento puede ser una decisión controvertida pero que hay que elegir las batallas y esta es una en la que se tiene una puerta abierta.

Verástegui contó cómo obtuvo este nombramiento al interior de la Casa Blanca.

“Fue un proceso largo, de entrevistas y solicitudes durante cuatro meses. El 15 de septiembre, me preparaba para celebrar, cuando recibí una llamada de la Casa Blanca en la que me dijeron que me habían seleccionado”, contó.