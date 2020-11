Es Biden, me avisan cuando acaben de contar

La confirmación de la derrota de Trump fue el que las principales cadenas de televisión sacaran del aire su mensaje donde cuestionó la legitimidad del proceso electoral

El discurso del fraude es el discurso de la derrota. Florestán

El desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos es una novedad para los bisoños que no recuerdan o no supieron de la crisis de 2000, cuando tras la jornada del martes 7 de noviembre no solo no hubo un ganador entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, cuando a este le quitaron los votos clave de Florida que gobernaba Jeb, hermano de George, lo que dio un vuelco al proceso e inició una batalla legal que se resolvería hasta diciembre, cuando la Corte Suprema dio la razón 5-4 a Bush. lo que Gore, agotado de la pelea legal, saludó y se fue.

En este proceso, 20 años más tarde, en el que hemos oído y visto tantos dichos y actitudes similares a las de aquí, Joe Biden aventaja a Donald Trump por menos de lo que esperaba, pero lo aventaja y ganará ampliamente.

Hasta anoche, con 264 votos electorales, estaba a seis de llevarse la elección y el presidente, con 214, se mantenía lejano (a 56) y con cuatro colegios electorales por decidir: Georgia, 16 votos, y Pensilvania, 20, donde Trump veía caer su ventaja; Carolina del Norte, 15, donde la sostenía, y Nevada, donde siempre estuvo arriba Biden, llave de la Casa Blanca con sus seis votos que lo llevarían a los 270.

Trump apareció anoche en la Casa Blanca con el discurso de un perdedor. Cuestionó la legitimidad del proceso, anunció litigios para limpiarlo, que llegaría hasta la Corte, como Bush hace 20 años, acuñó una etiqueta: votos legales, con los que se declaraba ganador y denunció fraude y robo sin aportar una sola prueba.

Pero la confirmación de su derrota, más que la ventaja de Biden, fue el que las principales cadenas de televisión que transmitían en vivo su mensaje, ABC, CBS, NBC, y en español Univision, lo sacaran del aire sin dejarlo terminar.

Si la suma de todo esto, sobre todo la señal de las televisoras, no es el anuncio de una derrota, ahí me avisan cuando terminen de contar.

RETALES

PROCESO. La Fiscalía General de la República va a replantear la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Es posible que deje a un lado lo de traición a la patria y se vaya por lo estrictamente penal. Pero de que habrá petición de detención, la habrá; DESBARAJUSTE. Así calificó Andrés Manuel López Obrador a lo que sucede en Morena, el partido que fundó y que sin él es nada. Ahora Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino, quiere que se revise la encuesta del INE que le dio la dirigencia a Mario Delgado porque, considera, que le faltó rigor y confiabilidad; y CUENTAS. De acuerdo con el Inegi, si no se da un rebrote de COVID-19 y reconfinamientos, la caída de la economía mexicana este año será de 9 por ciento, el escenario optimista que había previsto el Banco de México. Pero el punto, más que la crisis económica, es la sanitaria, donde aumentan los contagios.

