Encuesta de CNN coloca a Biden 16 puntos arriba de Trump en preferencias electorales

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, está 16 puntos por encima del presidente Donald Trump en las preferencias electorales según CNN

Una nueva encuesta realizada por CNN coloca a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, 16 puntos por encima del presidente Donald Trump en las preferencias electorales.

De acuerdo con la encuesta, Biden se mantiene arriba en todos los grupos de edad, incluyendo 21 puntos más en el grupo de edad de más de 65 años.

Biden también lidera las preferencias, en general, entre los votantes blancos con 51 por ciento mientras Trump mantiene la delantera en hombres sin un título universitario con 66 por ciento.

Respecto al debate presidencial, el 57 por ciento de quienes vieron el debate aseguran que Biden ganó, el 26 por ciento afirman que ganó Trump y el 14 por ciento dijo que ninguno de los dos.

Un punto relevante de la encuesta de CNN señala que el 91 por ciento de los partidarios de Biden creen que él ganó.

En contraste solo el 59 por ciento de los seguidores de Trump creen que el presidente se llevó el debate.

La encuesta surge después de que Joe Biden aprovechó que el presidente Trump fue captado quitándose su cubrebocas al regresar a la Casa Blanca para resaltar la importancia del uso de este insumo.

Con la leyenda “los cubrebocas importan y salvan vidas”, se puede ver un breve video que muestra a Trump quitándoselo mientras el exvicepresidente se coloca uno.

Este lunes, Trump salió a pie del hospital Walter Reed para abordar el helicóptero presidencial Marine One, que lo trasladó de vuelta a la Casa Blanca.

El gobernante subió las escaleras del pórtico sur de la residencia presidencial; se quitó el cubrebocas y saludó la partida del Marine One. Segundos después, entró sin el accesorio al interior del edificio.

Trump estuvo tres días en el hospital militar Walter Reed en medio de múltiples rumores sobre su estado de salud, después de que los médicos reconocieran que experimentó varios síntomas de COVID-19, incluyendo caídas en sus niveles de oxígeno.

Con información de López-Dóriga Digital