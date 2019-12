En EE.UU. nadie está por encima de la ley, ni el presidente: Biden

El exvicepresidente demócrata, Joe Biden aseguró que Donald Trump abusó de su poder y calificó la aprobación del juicio político contra el presidente estadounidense como un momento solemne para los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Biden envió un mensaje en el que dijo que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente.

“El presidente Trump abusó de su poder, violó su juramento y traicionó a nuestra nación. Este es un momento solemne para nuestro país. Pero en los Estados Unidos nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, escribió.

President Trump abused his power, violated his oath of office, and betrayed our nation. This is a solemn moment for our country. But in the United States of America, no one is above the law — not even the President.

