Empresarios piden al Gobierno de México aprovechar mercado del cannabis con el T-MEC

Con un mercado potencial de 18 mil millones de dólares tan solo en el territorio nacional, empresarios han pedido al Gobierno de México que aproveche la oportunidad del cannabis con el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para superar la crisis económica.

Ante este escenario, Erick Ponce creó el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que aglutina a más de 25 empresas que están listas para aprovechar el panorama económico que abrirá el nuevo T-MEC.

El Gobierno de México considera al T-MEC, en vigor desde el 1 de julio, como una palanca para superar la crisis de la COVID-19, al afianzarlo en un mercado de 492 millones de personas, un PIB de 25.9 billones de dólares y un intercambio comercial de 1.17 billones de dólares, según la Secretaría de Economía (SE).

El presidente del GPIC urge al país a aprovechar que en Canadá y en algunas zonas de Estados Unidos la mariguana ya está regulada, por lo que México podría crear una industria que manufacture medicamentos, cosméticos, suplementos alimenticios y hasta textiles derivados del cannabis y el cáñamo.

La gran ventaja es que estamos hablando de una industria que en este momento no existe o no está formalizada, o sea no está generando dinero fiscalizable, entonces al momento de entrar en un mercado regulado que pueda tasar, obviamente esto generará algo nuevo”, argumenta Ponce.