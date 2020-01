Emiten orden de arresto contra Antonio Brown por agresión en Florida

Una orden de arresto fue emitida para el receptor abierto Antonio Brown, quien es investigado por una presunta agresión que tuvo lugar en su casa de Florida el pasado martes, de acuerdo con reportes.

Brown enfrenta cargos que incluyen robo con agresión, de acuerdo con WSVN. La orden girada contra el atleta de la NFL advirtió que “los oficiales deben tener precaución al acercarse a Brown, ya que es conocido por ser confrontativo cuando trata con la policía”

Christian Lata, vocero del Departamento de Policía de Hollywood, dijo este miércoles que el agente libre se ha “encerrado en su casa” pese a los múltiples intentos de las fuerzas del orden por contactarlo.

Inicialmente, la policía fue llamada a la casa de Brown el martes, luego de que la presunta víctima acusara a Brown y a su entrenador, Glen Holt, por una agresión perpetrada afuera de la residencia del deportista.

El agraviado es un chofer de mudanza, quien fue llamado por Brown para contratar sus servicios.

Holt fue arrestado y acusado de un cargo de robo y agresión; mientras que Brown no ha sido acusado pero sigue siendo sospechoso en este caso.

“Quieren que se difame mi nombre”, escribió el receptor abierto en su cuenta de Twitter, sin dar mayores explicaciones sobre lo ocurrido.

They want my name slandered

— AB (@AB84) January 22, 2020