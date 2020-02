El republicano Mitt Romney anuncia que votará a favor de condenar a Donald Trump

El senador republicano Mitt Romney se convirtió en el primer integrante de su partido en romper filas y anunciar que votaría por condenar al presidente Trump en el juicio político que se sigue en su contra por el cargo de abuso de poder.

En un discurso emitido este miércoles por la tarde, Romney, el senador republicano de Utah, hizo historia al anunciar que sería el único voto contra el presidente que habría en el Partido Republicano.

Si bien reconoció que el voto está destinado a fracasar en la Cámara controlada por los republicanos, Romney dijo que no podía votar para absolverlo y que se mantenía fiel a su juramento ante Dios de hacer justicia imparcial en el juicio político contra el mandatario.

“Hice un juramento ante Dios para ejercer justicia imparcial. Soy profundamente religioso. Mi fe está en el corazón de quien soy”, pronunció con dificultad.

“El presidente le pidió a un gobierno extranjero que investigara a su rival político”, dijo Romney. “Lo que hizo el presidente estuvo mal. Gravemente equivocado”, aseveró.

Romney, el candidato republicano a la presidencia en 2012, criticó brutalmente a Trump durante la temporada de campaña de 2016 y ahora hará historia como el primer senador en votar para condenar a un presidente de su propio partido en un juicio político.

Sin embargo, estas críticas pudieran haber dañado su persuasión con algunos colegas republicanos durante su voto para convocar testigos para el juicio político, pues solo fue apoyado por una senadora de Maine.

Después del discurso, en una entrevista para Fox News, Romney fue cuestionado acerca de la gravedad de su decisión y las represalias que podría tener por esto.

🔥”I swore an oath before God…that I would apply #ImpartialJustice & applying #ImpartialJustice said what @POTUS did was grievously wrong, and I had to vote—if I was going to live with my own conscience…consistent with that oath of office.” @MittRomneypic.twitter.com/KTY62gSSLd

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) February 5, 2020