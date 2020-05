Video Patrulla atropella a manifestantes en Nueva York

Una patrulla del Departamento de Policía de Nueva York fue captada atropellando a un grupo de manifestantes que se pronunciaba contra la muerte de George Floyd.

El hecho ocurrió la tarde-noche de este sábado en Brooklyn, cuando una protesta bloqueaba el paso de la patrulla.

Sosteniendo una valla, decenas de personas impedían el paso de la patrulla al tiempo que le arrojaban diversos objetos como conos de tránsito.

Segundos después una segunda camioneta policial aparece en escena, pero al no ver impedido su camino continúa su marcha.

Es entonces que el conductor de la primera patrulla acelera y arrolla a varias personas, provocando que otros manifestantes golpeen los vidrios y vandalicen la unidad.

Más tarde, en una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, detalló que los oficiales hicieron lo que tenían que hacer para abrirse paso, toda vez que es ‘inapropiado’ rodear un vehículo policial y amenazar a oficiales.

(Las personas) están tratando de herir a los agentes de policía y dañar sus vehículos… Y si los oficiales de policía están en esa situación tienen que salir de esa situación. Ojalá los oficiales no lo hubieran hecho, pero también entendí que no iniciaron la situación, la situación fue iniciada por manifestantes que convergían en un vehículo de policía, atacando ese vehículo. Es inaceptable… Las protestas en la ciudad de Nueva York no se ven así”, criticó De Blasio.