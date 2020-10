Video Médicos obtienen más dinero si la gente muere por COVID-19, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató nuevamente la polémica al afirmar que los médicos obtienen más dinero si notifican que las personas murieron por COVID-19.

“Our doctors get more money if someone dies from Covid. You know that, right? I mean, our doctors are very smart people.” — Trump pushes a baseless conspiracy that greedy American health care workers are overcounting coronavirus deaths pic.twitter.com/fsajGTvvN3

