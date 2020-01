Royal Caribbean pide desestimar demanda en su contra por muerte de bebé

La compañía de cruceros Royal Caribbean pidió que se desestime la demanda civil en su contra por la caída de una bebé desde lo alto de uno de sus barcos, y acusó al abuelo de la niña de negligencia al afirmar que sabía que una ventana estaba abierta cuando la bebé cayó al vacío y murió.

Mediante una moción presentada en una corte de Miami, Royal Caribbean Cruises Ltd. culpa al abuelo por la muerte de Chloe Wiegand, de 19 meses, pero por su parte la familia de la bebé cree que la línea de cruceros fue negligente por dejar una ventana abierta y provocar su muerte.

La compañía naviera afirmó que un video muestra que el abuelo sabía que una ventana de vidrio polarizado estaba abierta cuando la bebé cayó y murió en julio del año pasado.

Royal Caribbean has released surveillance video of a toddler’s deadly fall aboard one of its ships; Salvatore Anello, the child’s grandfather who has been charged with negligent homicide, spoke exclusively with @DavidBegnaud in November. https://t.co/rBr22JwhdG pic.twitter.com/kVykVsoklS

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 17, 2020