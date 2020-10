Liberan a Derek Chauvin, expolicía acusado del asesinato de George Floyd

Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza

El expolicía de Mineápolis (Minnesota, Estados Unidos) Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza.

Según medios locales, Chauvin, quien se espera que comparezca ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd, fue liberado tras depositar una fianza de un millón de dólares.

En la primera audiencia del caso, Derek Chauvin compareció ante la juez Jeannice Jenkins, quien le impuso una fianza de 1.25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón bajo ciertas condiciones.

La magistrada estableció que para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

El acusado se presentó ante la juez de manera remota desde la prisión de Oak Park Heighs, donde se encuentra encerrado bajo la acusación de asesinato en segundo grado.

La muerte de Floyd suscitó manifestaciones contra la violencia policial en todo Estados Unidos, algunas de las cuales derivaron en desórdenes y saqueos, debido en parte a la crudeza de las imágenes de su detención, en la que Chauvin le presionó el cuello durante casi nueve minutos con la rodilla hasta que murió.

Con información de EFE