Jair Bolsonaro califica de ‘juego comercial’ resultados de la COP25

Este domingo concluyó con un ‘éxito agridulce’ la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), cuyos resultados fueron calificados por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como un ‘juego comercial’.

No sé por qué la gente no entiende que es solo un juego comercial. Realmente me gustaría saber, ¿ha habido una resolución para reforestar Europa o simplemente siguen molestando a Brasil?”, criticó en una conferencia de prensa.