Genaro García Luna no piensa declararse culpable, afirma abogado

Será la firma estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan la que lleve el caso de Genaro García Luna, con tres abogados al frente

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, no se declarará culpable de recibir dinero del Cártel de Sinaloa a cuenta de protección en acciones contra el narcotráfico, adelantó su abogado.

(García Luna) No tienen ninguna intención de declararse culpable. Tiene toda la intención y voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa”, dijo el defensor Juan Pablo Morillo.

En entrevista, el abogado expuso que el que Genaro García Luna no abogara para evitar el traslado de su caso de Texas a Nueva York, no significa que no se vaya a pelear el caso.

Él se va a defender, tiene una expectativa muy positiva”, sentenció Morillo.

El litigante añadió que su defendido no tiene acuerdo alguno con el Gobierno de México o el de Estados Unidos.

Este jueves, se reveló que será la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan la que lleve el caso de García Luna.

Su defensa será encabezada por el exfiscal del Departamento de Justicia de EE.UU., Lauren Dickie; Juan Pablo Morillo y Martín Cano.

Nos parece un caso muy importante, y el señor García Luna tiene derecho a defenderse. Hemos defendido a muchos clientes de acusaciones muy severas: de lavado de dinero, de corrupción. Nosotros no vemos diferente este caso a ningún otro caso que hemos llevado en 25 años”, dijo Morillo.

El gobierno estadounidense acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por el narcotraficante convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mientras era el encargado de seguridad nacional en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital