Expertos de la OMS visitan mercado de Wuhan, donde se pudo originar brote de COVID-19

Los expertos internacionales de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigan en China el origen del coronavirus visitaron el mercado en el que se detectaron los primeros contagios de la pandemia de COVID-19, en la ciudad de Wuhan.

La primera víctima mortal en esa ciudad fue un hombre que precisamente había estado en el mercado de Huanan, que permanece cerrado casi en su totalidad desde el primer día de 2020.

La parte conocida como “mercado húmedo“, que consta de un millar de puestos en los que se vendía carne de diversos animales -desde pescado hasta, según la prensa local, faisanes o serpientes-, lleva desde entonces separada del exterior por unas enormes vallas, aunque la segunda planta del mercado, que consta de una galería con un centenar de ópticas, fue reabierta a mediados del año pasado.

El zoólogo británico Peter Daszak, uno de los miembros del grupo que comparte información sobre las visitas en su cuenta de Twitter, escribió hoy: “Al caminar por el mercado de Huanan, sientes la importancia histórica de este lugar y la compasión por los vendedores y (los miembros de) la comunidad que perdieron su manera de ganarse la vida por el COVID”.

