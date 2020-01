EE.UU. reconoce labor de México para detener caravanas migrantes

El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, felicitó al gobierno mexicano por sus esfuerzos para contener a la caravana migrante procedente de Honduras que intenta llegar a Estados Unidos.

We appreciate Mexico doing more than they did last year to interdict caravans attempting to move illegally North to our Southern border: https://t.co/w63wrzIPsl

— Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) January 21, 2020