EE.UU. podría enviar a solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala

El Gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de enviar solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala para que busquen protección desde el país centroamericano.

Como parte de un acuerdo con el gobierno guatemalteco, Estados Unidos comenzó a enviar a Guatemala, a fines del mes pasado, a migrantes de Honduras y El Salvador que buscaban asilo. Pero con las familias mexicanas que continúan dirigiéndose a la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses, la administración ahora está considerando incluir a los migrantes mexicanos en el acuerdo de asilo con Guatemala y redirigirlos allí.

El posible movimiento fue revelado por primera vez el jueves pasado por Ken Cuccinelli, uno de los férreos opositores a la migración masiva y que ahora es el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento de Seguridad Nacional. Un portavoz del departamento confirmó el viernes que Estados Unidos está considerando esta opción.

Enviar migrantes mexicanos a Guatemala sería un movimiento extraordinario, ya que la administración ha afirmado que sus acuerdos de asilo con los tres países en el Triángulo Norte de América Central están diseñados para brindar protección a los solicitantes de asilo vulnerables en puntos más cercanos a sus hogares.

Los migrantes mexicanos no viajan por Guatemala para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que contradice las declaraciones del gobierno estadounidense.

“Este es un intento claro de tratar de disuadir a las personas de México de solicitar asilo en los Estados Unidos”, dijo a See News Andrew Seele, presidente del Instituto de Política de Migración no partidista. “No hay una buena razón para aplicar esta normativa, no hay algo de lógica en ella”, explicó.

La inclusión de solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador en el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala, dijo Seele, podría justificarse mediante la afirmación de que la administración quiere que los migrantes pidan protección estando más cerca de sus hogares. Los migrantes de dichos países viajan a través de Guatemala para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México y técnicamente, Guatemala está mucho más cerca de sus lugares de origen.

Sin embargo, el envío de solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala, agregó Seele, es mucho más difícil de justificar y rompería dicha afirmación.

“Estarían enviando a alguien fuera de su país y lo mandarían más lejos para poder solicitar asilo”, dijo.

Hasta el momento, la Embajada de México en Washington no ha hecho comentarios sobre la medida, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala tampoco dio más información al respecto.

Aunque Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a mejorarlo, el sistema de asilo de Guatemala es incipiente. Solo 262 migrantes buscaron refugio en ese país el año pasado, según información de Naciones Unidas.

Con información de CBS