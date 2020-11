EE.UU. conmemora ‘Día de los estadounidenses asesinados por extranjeros ilegales’

Por primera vez en su historia, Estados Unidos conmemora este 1 de noviembre el ‘Día de los estadounidenses asesinados por extranjeros ilegales‘.

Esto, luego de que el presidente Donald Trump lo proclamara el pasado 30 de octubre al refrendar su promesa de que “nunca descansará” hasta que la frontera sur sea segura -con el muro con México-.

Bajo mi supervisión, las voces de nuestras Familias de Ángeles ya no caen en oídos sordos. Los estadounidenses que son asesinados por extranjeros ilegales ya no son olvidados y nos aseguramos de que no hayan muerto en vano”, sentenció.