Detecta Texas primer caso de cepa británica de COVID-19

El estado de Texas identificó su primer caso de la cepa británica de COVID-19.

Fue en el condado de Harris donde se diagnosticó a un hombre de entre 30 y 40 años de edad con la variante de coronavirus B.1.1.7.

🚨Today, Harris County Public Health (HCPH) confirmed the first case of the #COVID19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK. This the first known case in Harris County and the State of Texas.

Full release below: pic.twitter.com/Inoqu5fK5k

— Harris County Public Health #SocialDistance (@hcphtx) January 7, 2021