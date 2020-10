Contagiarse de COVID-19 fue una “bendición de Dios” para descubrir medicamento, asegura Donald Trump

En un nuevo mensaje en video, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró particularmente entusiasmado con el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron que recibió tras dar positivo a COVID-19, y aseguró que padecer la enfermedad fue una “bendición de Dios“.

Creo que fue una bendición de Dios que lo contraje (el COVID-19); me contagié, escuché sobre este medicamento ( Regeneron ), dije ‘ déjenme tomarlo ‘, fue mi sugerencia , y fue increíble cómo funcionó”, expresó el mandatario en el video.

El mandatario aseguró que buscará ahora que todos los estadounidenses que padezcan COVID-19 reciban, de manera gratuita, el mismo tratamiento que él obtuvo.

Sobre su estancia en el Centro Médico Walter Reed, Trump aseguró que pudo quedarse en la Casa Blanca; sin embargo, en todo momento siguió las recomendaciones de los expertos.

Me dieron Regeneron, y otras cosas también, aunque creo que esa fue la clave; ellos me dieron Regeneron y fue increíble, me sentí bien inmediatamente”, expresó en el video.