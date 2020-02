Confirman caso de Covid-19 en Texas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que un paciente con Covid-19 se encuentra entre un grupo de personas bajo una orden federal de cuarentena en la Base Conjunta San Antonio-Lackland en Texas.

El grupo fue puesto inicialmente en cuarentena debido a su reciente regreso a Estados Unidos en un vuelo fletado por el Departamento de Estado que arribó el pasado 7 de febrero.

Se trata del decimoquinto caso de coronavirus de Wuhan en Estados Unidos, de acuerdo con CDC.

Además, informó que “el individuo fue escoltado en privado a través de una entrada aislada para evitar áreas comunes y ha sido aislado en todo momento. Ayer, el individuo dio positivo por Covid-19, pero es estable con síntomas leves”.

