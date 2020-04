Coalición global continuará presión al Estado Islámico pese a COVID-19

La coalición global de lucha contra el Estado Islámico señaló hoy, después de una videoconferencia, que continuarán sus esfuerzos por presionar y atacar a los grupos considerados terroristas a pesar de la emergencia sanitaria que ha puesto en jaque a prácticamente todo el mundo.

A pesar de la soberanía iraquí, la organización señaló que ven necesario aumentar la presencia militar de las fuerzas que combaten a ISIS en dicho país para garantizar sus esfuerzos contra el terrorismo.

Para proseguir con la coordinación entre las fuerzas militares, se realizarán reuniones virtuales y se organizarán de manera remota, aunque no establecieron la fecha.

La coalición se formó en 2014 por iniciativa de las fuerzas armadas estadounidenses con el objetivo de coordinar a nivel internacional los esfuerzos por combatir al Estado Islámico y sus actividades, principalmente en Siria e Irak.

Hasta el momento se encuentran integrados en la coalición, 84 países de, principalmente, Europa, Medio Oriente y África. El último país en sumarse fue Sudáfrica.

Además de los objetivos militares, la coalición busca estabilizar las áreas que se han pacificado y contener la propaganda del Estado Islámico.

Statement: ‘Political Directors agreed to maintain maximum pressure on Daesh despite the several and multifaceted challenges, including those posed by the COVID-19 pandemic in order to achieve the enduring defeat of the terrorist group’. Full statement: 👇 https://t.co/8jEdcB5Fe6

