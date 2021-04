Murió uno de los dos policías atropellados afuera del Capitolio

Un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y atropelló a dos policías, uno de los cuales murió al igual que el asaltante, confirmó Yogananda Pittman, jefa interina de la Policía del Capitolio.

El atacante, del que no se han dado detalles y murió poco después en un hospital de Washington, fue disparado por las agentes tras salir del vehículo y esgrimir un cuchillo de manera “agresiva” contra ellos, precisó Pittman en una rueda de prensa en el Capitolio.

Las autoridades han afirmado que la amenaza de seguridad ya ha concluido y que el suceso “parece” no tener relación con un acto terrorista a pesar de implicar a policías del Capitolio.

“La Policía del Capitolio de EE.UU. ha respondido a una zona de acceso en la Avenida Independencia por informaciones de que alguien embistió con su vehículo a dos agentes. El sospechoso está en custodia. Ambos agentes están heridos. Los tres han sido transportados al hospital”, indicó la policía del Congreso en un mensaje en Twitter a las 13:38 h local.

The USCP has cleared the external security threat incident located at all of the U.S. Capitol Campus buildings, however the area around the crime scene will continue to be restricted and individuals should follow police direction. pic.twitter.com/6SXr5WJmcE

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021