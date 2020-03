Cancelan rodeo de Houston por COVID-19

El alcalde de Houston, Sylvester Turner anunció el miércoles que el popular Livestock Show y Rodeo de la ciudad cerrará debido a las preocupaciones sobre el COVID-19 después de que un hombre del condado de Montgomery sin antecedentes de viajes recientes dio positivo a dicha enfermedad.

El alcalde explicó que el evento que dura más de 20 días y estaba programado para concluir el 22 de marzo, terminará 11 días antes de lo programado.

Se trata de la primera vez que esto ocurre en 80 años en los que se ha realizado este evento.

For the health and safety of our residents, @RODEOHOUSTON will be phased down and there will be no concerts beginning this evening.

Other events will also be impacted including @MayorsEvents #TourDeHou. The event will be rescheduled or cancelled entirely. #COVID19

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) March 11, 2020