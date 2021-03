Video Niños se resguardan de balacera en una escuela de Brasil

Vocês conseguem entender a complexidade que é viver numa favela?

As crianças no corredor pra se proteger dos tiros. A professora preocupada com o distanciamento por causa da Covid… É isso, a realidade da desigualdade social!!! pic.twitter.com/6uIakxsqmc

