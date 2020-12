Bolsonaro indulta a policías y militares que mataron en “ejercicio de sus funciones”

– A Revista IstoÉ inventou uma EX-MULHER para mim.

– Não se cansam de mentir, desinformar, fofocar, espalhar o ódio…

– Não adianta, não terão mais bilhões do contribuinte para propaganda oficial do Governo.

– Querem me derrubar para voltarem a mamar nos cofres públicos. pic.twitter.com/yOJKNxCo1v

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 24, 2020