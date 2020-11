Bolsonaro advierte sobre posible “injerencia externa” en elección de EE.UU.

-Não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador fazê-lo.

-Qual o interesse da Sra. Raquel (GloboNews) nessa "notícia”?

-Quanto às eleições todos sabem do respeito que tenho pelos EUA, bem como do bom relacionamento com o Presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/w9wrqwrPGr

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 3, 2020