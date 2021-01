Biden nomina por primera vez en la historia a mujer transgénero a alto cargo en EE.UU.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que nominará a Rachel Levine como subsecretaria de Salud, con lo que de ser confirmada por el Senado podría convertirse en la funcionaria federal de mayor rango abiertamente transgenéro en el país.

President-elect Biden has nominated Dr. Levine to serve as Assistant HHS Secretary. A deeply experienced public servant and public health expert, she is poised to become the first openly transgender federal official to be confirmed by the U.S. Senate. https://t.co/REmjFd98Hl

Subrayó que Levine es una elección histórica y profundamente calificada para ayudar a nuestra Administración en los esfuerzos de salud.

Hasta ahora Levine ha ejercido como secretaria de Sanidad en Pensilvania, donde ha dirigido la respuesta de ese estado a la pandemia, pese a que ha recibido numerosos ataques tránsfobos.

I look forward to the opportunity to continue to serve Pennsylvanians, and all Americans, as part of the Biden Administration if I am fortunate enough to be confirmed to this position. Read my full statement: https://t.co/KZNUgnh44x

— Dr. Rachel Levine (@SecretaryLevine) January 19, 2021