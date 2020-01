Bernie Sanders explica su voto contra el T-MEC

El senador demócrata y precandidato presidencial, Bernie Sanders, publicó este viernes un video donde explicó los motivos por los que votó en contra del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

250 pages.

37,500 words.

Not a single damn mention of “climate change.”

Trump’s NAFTA is a giveaway to the fossil fuel industry.

I voted NO because the future of our planet is more important than the short-term profits of Exxon Mobil and Chevron. pic.twitter.com/YgSZcigjjX

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 17, 2020