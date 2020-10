Asegura Trump que se recupera del COVID-19; sale del hospital para saludar a simpatizantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del hospital para saludar a sus seguidores. Lo hizo desde un vehículo, con el cubrebocas puesto, minutos después de difundir desde su cuenta de Twitter otro video donde afirma que se está recuperando del coronavirus.

El viaje no fue anunciado y ni siquiera el grupo de periodistas de la Casa Blanca que hace guardia para informar sobre el presidente fue avisado con antelación.

Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre el COVID. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de ‘leamos el libro’. Lo he aprendido y entendido”, aseguró Trump como si su estadía en el hospital estuviera llegando a su fin.