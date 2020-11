AMLO no opinará sobre elecciones en EE.UU. hasta que exista un ganador; celebra que peso no se depreciara

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no emitir opinión tas la jornada electoral que se vivió el martes en los Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que esperará a que exista el conteo total de votos y den como ganador ya sea a Donald Trump o Joe Biden.

“Es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión, solo desear que las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como está sucediendo hasta ahora que está llevándose el conteo de votos, cero que esto va a llevar más tiempo, hay que esperarnos”, señaló.

Tras una noche de “déjà vu” electoral respecto a 2016, aún no está claro que el candidato demócrata, Joe Biden, favorito en todas las encuestas, vaya a arrebatar la Presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, quien ya se ha apresurado a proclamarse vencedor sin conocer los resultados definitivos.

La situación podría empujar a la Unión Americana a una crisis institucional e incluso a conatos de violencia. Todas las miradas están fijas ahora en los estados bisagra de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia y Nevada.

López Obrador celebró que el peso no se haya depreciado pese a la situación electoral que se vive en EE.UU.

Me satisface de que no hay en el caso de nuestra economía, ninguna alteración, tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado, está en 21.15 pesos. Vamos a esperarnos a que se conozca el resultado”, reiteró.