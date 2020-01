Al menos siete muertos por ataque con cohetes en Bagdad

Al menos cinco miembros de un grupo paramilitar iraquí y dos de sus “invitados” murieron cuando cohetes, que se cree que fueron disparados por fuerzas estadounidenses, se impactaron contra sus vehículos mientras viajaban a la salida del aeropuerto internacional de Bagdad.

Fuentes de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) revelaron a Al Jazeera que los cohetes destruyeron dos vehículos que transportaban “invitados de alto perfil”, que habían llegado al aeropuerto y estaban siendo escoltados por un funcionario de relaciones públicas del PMF.

BREAKING: Vehicles hit in rocket attack near Baghdad International Airport; reports of casualties – Alhurra pic.twitter.com/bvlExqpbTx

Las identidades de los miembros e invitados de PMF todavía no han sido reveladas.

Un reportero de Al Jazeera, que reportaba desde Bagdad, aseguró que el incidente parecía ser un ataque selectivo.

Fuentes de PMF creen que el ataque fue llevado a cabo por Estados Unidos.

Reports – An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.

If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7

— Charles Lister (@Charles_Lister) January 2, 2020